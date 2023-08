Armato di un coltello, fugge a un controllo alla stazione ferroviaria di Macerata e minaccia gli agenti della polizia. Ne nasce un inseguimento concluso all’altezza della chiesa dei Cappuccini, con un uomo bloccato e portato in questura. La scena vista da diversi automobilisti che hanno assistito alla parte finale di quanto avvenuto intorno alle 16,15 di oggi pomeriggio.

Le forze dell’ordine, dopo l’episodio avvenuto alla stazione, si sono subito attivate per le ricerche con diverse pattuglie in giro per la città. Poco dopo l’uomo, straniero, è stato rintracciato all’altezza della rotatoria di via Mattei ed è scappato verso il quartiere Santa Lucia. Dopo un inseguimento di un centinaio di metri è stato bloccato da otto fra poliziotti e carabinieri e portato in questura. Qualche minuto di tensione con diverse persone che hanno assistito alla scena. La posizione dell’uomo è al vaglio della polizia.

(redazione CM)

(servzizio in aggiornamento)