E’ in programma domenica 20 agosto alle 21,15 sull’Orto del Colle dell’Infinito la settima edizione de “un Poeta sul Colle”. L’evento è stato organizzato dal Centro Mondiale della Poesia e Cultura “Giacomo Leopardi” in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Leopardiani con il patrocinio del Comune e del Fai.

Presenta Tiziana Bonifazi, intermezzi musicali di Gianluca Rossi. Ingresso libero dall’ex Convento di Santo Stefano. (In caso di maltempo l’evento si terrà nell’auditorium interno al Convento). Fari puntati sul recital di Alberto Bertoni, con l’introduzione del professor Umberto Piersanti che dialogherà con l’autore. Il quotidiano e l’immaginario, il passato ed il presente si intrecciano in modo inestricabile ne “L’isola dei topi” di Alberto Bertoni. Il tutto raccontato sempre con un tono apparentemente svagato, talora quasi divertito. Questo tono non ci deve però confondere: gli interessi e le passioni rimangono forti e questo rifiuto di ogni valenza retorica non può certo nasconderli. Bertoni guarda il mondo sempre con un tono divertito, la sua ironia diventa tagliente nei confronti di ogni moda e di ogni vezzo contemporaneo come l’essere vegani. Ci sono presenze inquietanti: gli animali, pure talora molto amati come la sua gatta, non inducono mai ad uno stato di torpore e di tranquillità. “I topi” poi annunciano disastri come le epidemie, ma anche sono il segno di una qualche premonizione, il cui senso è così difficile districare».