Controlli di Ferragosto dei carabinieri, due giovani denunciati per guida in stato di ebbrezza, tre le patenti ritirare. Un impegno sulla sicurezza, quello dei militari della Compagnia di Macerata, che si è dipanato con l’impiego di numerosi militari e mezzi sul territorio nel corso del ponte di Ferragosto. Sono state controllate 163 persone e 97 veicoli. Diverse le contravvenzioni, in particolare per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e per chi guidava usando il cellulare. Circa 3mila euro il totale delle multe, 30 i punti decurtati dalle patenti e tre documenti di guida ritirati. Il primo la notte del 12 agosto a Macerata quando i militari del Nucleo Radiomobile, lungo viale Pucinotti, hanno fermato una vettura guidata da un 25enne marocchino. Il giovane è stato sottoposto all’etilometro in dotazione alla pattuglia: aveva un tasso di alcol di 1,58, più del triplo rispetto alla soglia limite che è 0,5. Patente ritirata e denuncia. Lo stesso è accaduto per una studentessa di 27 anni di Macerata che è stata fermata la notte di lunedì in corso Cavour. La ragazza aveva un tasso di alcol di 1,24.

Nel corso dei controlli i carabinieri di Cingoli e Appignano hanno fermato due ragazzi, di 22 e 21 anni, scoperti a fumare uno spinello di marijuana. Sono stati segnalati alla prefettura.

I carabinieri di Pollenza hanno arrestato un 44enne italiano raggiunto da un provvedimento di carcerazione della Procura generale di Ancona. L’uomo, condannato a 11 mesi e a 4 mesi per violazione della legge sugli stupefacenti e diverse inosservanze ai fogli di via obbligatori, si trova in carcere a Fermo.