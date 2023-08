di Luca Patrassi

Erano in tanti questa mattina nella chiesa di Santa Maria di Dio in via Barilatti a Macerata per dare l’ultimo saluto all’imprenditore maceratese Nicola Colonna, 64 anni, stroncato da un malore alcuni giorni fa nella prime ore di un dì che avrebbe dovuto essere come tanti altri, fatto di incontri e di lavoro.

«Siete qui in tanti – ha detto il parroco della chiesa di via Barilatti, Don Carlos – tante espressioni della città, Nicola aveva tanti interessi e aveva la gioia di donare. Ha donato tanto, ha fatto tante opere di bene in città, ha aiutato anche noi sacerdoti, l’ho conosciuto perché tempo fa si è offerto di sistemare il campetto dell’oratorio, prima ha voluto approfondire, conoscere, sapere cosa ci avremmo fatto. Nicola ha donato con gioia, tutti gli dobbiamo qualcosa».

Nella chiesa gremita di via Barilatti c’erano i familiari, i rappresentanti delle associazioni che hanno avuto Colonna come socio o dirigente, dalla Fondazione Carima alla Confagricoltura, i consiglieri della Fondazione Girolamo Colonna, la vice sindaca Francesca D’Alessandro, gli amici motociclisti, quanti hanno ricevuto sostegno dall’imprenditore maceratese, c’erano i presidenti della Croce Rossa e della Fondazione Giustiniani Bandini, rispettivamente Rosaria Del Balzo Ruiti e Giovanni Sposetti.