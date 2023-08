di Luca Patrassi

Si svolgerà domani alle dieci, nella chiesa parrocchiale Santa Madre di Dio di via Barilatti, il funerale di Nicola Colonna, l’imprenditore maceratese spentosi ieri mattina nell’ospedale regionale di Torrette dove era appena arrivato in eliambulanza dopo il malore che lo aveva colto nella sua abitazione di contrada Montalbano (leggi l’articolo).

Purtroppo inutili i soccorsi, grandi l’emozione e il cordoglio espressi in tantissimi messaggi arrivati alla famiglia. Colonna è stato a lungo un dirigente di Confagricoltura, un socio della Fondazione Carima, il riferimento di quella Fondazione Girolamo Colonna, che intitolata al padre, ha firmato tante operazioni benefiche a sostegno di famiglie in difficoltà e di associazioni di volontariato.

Tanti i messaggi, uno per tutti, quello dell’avvocato Manuel Seri che è anche nel board della Fondazione citata: «un Grande Amico Fraterno col quale abbiamo condiviso tante appassionanti e gratificanti esperienze. La Sua prematura e improvvisa scomparsa è stata davvero sconvolgente e straziante e chi ha avuto occasione di conoscerlo ne comprende la ragione: buono, generoso, disponibile, sensibile ai bisogni dei più deboli e tanto altro di apprezzabile. Il vuoto che lascia è incolmabile e la Sua mission, per me e per chi con me lo ha affiancato e supportato, sarà un obiettivo da portare avanti nel migliore dei modi per onorarne sempre la memoria! Caro Nicola, Ti saluto con un commosso arrivederci perché sono certo che un giorno ci rincontreremo per riprendere la nostra bella amicizia e continuare ad operare insieme. Un immenso abbraccio».