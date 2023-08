A Cingoli il 16 e il 17 agosto si festeggia con un’edizione speciale di “Calici dal Balcone, bevi bene, bevi sano”. La manifestazione, giunta alla decima edizione, raddoppia l’appuntamento e propone due giorni all’insegna del benessere. Il Comune di Cingoli, Bandiera Arancione del Touring Club e da quest’anno anche Bandiera Città dell’Olio promuove insieme al comitato locale di Croce Rossa, con la collaborazione dell’Associazione Italiana Sommelier e delle forze dell’ordine, l’appuntamento annuale di Calici dal Balcone per sostenere la campagna di sensibilizzazione sull’abuso di alcol e collegata al progetto Mettiamoci sulla buona strada, ideato dai giovani della Cri.

«Calici dal Balcone – scrivono gli organizzatori – è l’occasione perfetta per chi desidera trascorrere due serate all’insegna del benessere, gustando prodotti enogastronomici di qualità, legati al territorio, godendo di buona musica e di spettacoli di intrattenimento, per grandi e piccoli, che animeranno il centro storico per tutta la durata dell’evento. Accolti dai sorrisi dei volontari in un paesaggio suggestivo, ricco di arte e bellezza, i visitatori, scopriranno lungo il percorso tutti i punti di interesse: cantine, attrazioni e spettacoli, ristori con prodotti tipici e genuini, degustazioni di vini con esperti AIS e di oli con sapienti ovicoltori. Sarà centrale lo spazio dove i giovani volontari del Comitato di Cingoli organizzeranno prove di abilità atte alla diffusione di una cultura della salute e alla prevenzione dell’abuso di alcool. L’edizione 2023 sarà ricca di novità, per festeggiare il decimo anno, non solo l’appuntamento raddoppia, ma il secondo giorno, il 17 agosto, sarà una serata piena di sorprese: cibi speciali, intrattenimento d’eccezione e tanto altro… Tutto il ricavato della manifestazione sarà destinato a sostenere le attività socio- assistenziali promosse dal Comitato CRI di Cingoli».