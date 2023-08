Ripe San Ginesio entra a far parte degli Comuni “Shiatsu Friendly”, la rete che promuove lo Shiatsu come arte del benessere psicofisico. Sabato è stato, infatti, ufficialmente siglato l’accordo tra il Comune, rappresentato dal sindaco Paolo Teodori, e l’Apos, Associazione professionale operatori e insegnanti Shiatsu, rappresentata dal presidente Alberto Scattarelli.

«L’Amministrazione di Ripe San Ginesio è da tempo attenta alla sostenibilità ed alla qualità della vita della comunità, nella convinzione che sia fondamentale promuovere uno stile di vita sano, anche attraverso le pratiche che favoriscono la diffusione di una cultura della prevenzione e del benessere individuale», spiega il primo cittadino, che ha ribadito come questa adesione rappresenti anche un’occasione di promozione territoriale inedita, che concorre a ampliare l’offerta del borgo.

La collaborazione tra Apos e Comune si pone importanti obiettivi, tra i quali l’organizzazione di eventi formativi, culturali e divulgativi a carattere regionale o nazionale, riguardanti il settore dello Shiatsu e, più genericamente, il campo della salute e del benessere, oltre che la proposta di appuntamenti vari, destinati alla popolazione locale e differenziati per età. L’iniziativa ha coinvolto numerose operatrici ed operatori abilitati Apos, impegnati per tutto il pomeriggio nell’esecuzione di trattamenti che hanno avuto un eccezionale riscontro in termini di presenze.