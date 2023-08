La Protezione civile della Regione Marche ha emesso un’allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di oggi, venerdì 4 agosto, che interesserà anche il Maceratese. L’allerta arancione (moderata) per temporali valida per tutte le Marche e allerta gialla (ordinaria) per rischio idraulico nella provincia di Ancona, che comprende Senigallia e il suo hinterland, colpiti pesantemente da alluvioni a settembre.

«Visti i fenomeni meteorologici anomali, improvvisi e a macchia di leopardo – fa sapere il Comune di Macerata – che hanno colpito il territorio comunale negli ultimi mesi, il Comune di Macerata ha già reso operativo il Coc e sono già attive due squadre di pronto intervento della Protezione civile comunale. Si consiglia, ove possibile, di mettere a ripari i veicoli in quanto sono previste grandinate, di tenersi lontani dai fossi e dalle aree che normalmente accumulano acqua e di uscire solo se strettamente necessario. Per ogni segnalazione o richiesta di intervento è possibile chiamare il numero del Coc 348-1556674 o la centrale operativa della Polizia locale al numero 0733-256346 o il numero unico di emergenza 112».

(Servizio in aggiornamento)