di Lorenzo Lanciotti

«Attesi tra il maceratese, il fermano e l’ascolano fenomeni intensi, come nubifragi e possibili grandinate»: sono le previsioni di Danilo Tognetti, meteorologo Amap. Un cambio di tendenza è in arrivo da domani su tutto il territorio italiano, di cui già da stasera saranno visibili i primi effetti. Si tratta di una perturbazione atlantica che porterà aria più fresca e instabile, giungerà appunto dall’Atlantico e sconquasserà l’atmosfera in Italia e in particolare nelle Marche, spazzando via il caldo accumulato in questi giorni.

«Gli effetti principali – spiega Tognetti – saranno due: il primo sarà un sostanzioso calo delle temperature, perché sabato sull’intera penisola e qui nelle Marche, scenderanno sotto la media e il salto termico sarà rilevante. Un secondo effetto, e forse più importante, sarà che per domani il contrasto tra l’aria calda accumulata in questi giorni e quella in arrivo dall’oceano potrà provocare dei temporali e dei rovesci anche di forte intensità. Si potranno verificare delle grandinate».

Dopo la giornata di sabato, quando sarà possibile vedere qualche temporale, si tornerà a una situazione di buone condizioni, che non sarà, però, un ripristino di caldo intenso, bensì un caldo estivo non eccessivamente elevato e, dunque, con delle sere piuttosto fresche.

«Si tenderà – continua Tognetti – verso il bel tempo con qualche acquazzone e rovescio che potrà, soprattutto, capitare tra domenica e lunedì sulle montagne. Per adesso non è prevista, quindi, un’altra ondata di calore intensa».