di Laura Boccanera

Ad ucciderlo è stata una malattia che in poco tempo l’ha sottratto all’affetto di familiari e amici. Le malattie per tutta la vita erano state il suo “terreno”, come medico di base aveva fronteggiato ogni tipo di situazione, avendo sempre a cuore il bene dei propri assistiti. Un medico “vecchia maniera” di quelli che corrono a casa quando c’è bisogno. Per questo allo choc per la scomparsa di Sergio Principi, 69 anni, a Potenza Picena si è aggiunto il cordoglio e il dolore per una perdita di tutta la comunità.

Principi, originario di Recanati infatti aveva il suo ambulatorio a Porto Potenza ed era stimato ed apprezzato da tutti. Ad esprimere lo sconcerto è l’amico ed ex deputato Mario Morgoni in un post su Facebook: «Non avrei mai immaginato quando ci siamo incontrati poco tempo fa che quella sarebbe stata l’ultima volta che ci saremmo visti. Eppure avremmo avuto da dirci ancora tante parole, scambiarci pensieri e impressioni. Ci lasci un grande patrimonio di amicizia, di ricordi e di complicità, di umanità, competenza e professionalità. E’ un patrimonio che non andrà disperso perché ciò che rimane di noi è quanto abbiamo seminato nelle anime umane, l’amore, la conoscenza, il gesto capace di toccare il cuore. E tu ci consegni una grande ricchezza. Però andandotene ci dai un grande dispiacere perché ci privi dell’ essenziale, della tua persona e della tua presenza. Ti saluto con grande tristezza caro amico e abbraccio la tua famiglia che vive un momento di grande dolore e sofferenza, e con lei tutte le persone che ti hanno voluto bene e a cui tu hai voluto bene». Anche il Pd di Potenza Picena in una nota esprime cordoglio «ricordandolo prima ancora che come un nostro iscritto – scrivono – come uomo di grande professionalità e umanità, punto di riferimento della comunità». La salma è attesa nella casa del commiato di Potenza Picena dove si svolgerà (orario e data da definire) una breve cerimonia laica per l’ultimo saluto al medico.