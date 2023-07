Civitanova tre volte bandiera gialla. E’ stata Roberta Belletti, assessora alla Mobilità Sostenibile a ritirare, ieri a Fano, nell’ex chiesa di San Francesco, il prestigioso vessillo che la Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) ha assegnato a Civitanova, con due bike smile, riconoscendola ufficialmente “Città Ciclabile”. Presenti tutti i 16 comuni marchigiani, il presidente nazionale Fiab Alessandro Tursi, l’assessore regionale Stefano Aguzzi, il sindaco di Fano Massimo Seri e anche Fabio Vallarola responsabile della Fiab costa Macerata-Fermo.

«Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto, per il terzo anno di fila, la bandiera gialla – ha detto l’assessora Belletti – .Un riconoscimento che premia il lavoro della nostra amministrazione sul fronte della mobilità sostenibile. . Tra questi realizzare nuove piste ciclabili così da poter facilitare anche gli spostamenti per chi va al lavoro e a scuola. Voglio ringraziare la Fiab per il lavoro che fa da anni, prezioso in termini di segnalazioni e proposte per rendere la nostra città ancora più ciclabile».

Non una semplice bandiera, quindi, ma «un impegno alla consapevolezza per tutta la nostra comunità. Qualificandoci come un territorio sempre più a misura di bici, ci impegniamo a migliorare le infrastrutture per rendere sempre più praticabile e accessibile la mobilità quotidiana e turistica in bici. La ciclabilità – ha aggiunto Belletti – è un elemento importante per il sistema ricettivo di supporto all’economia locale».

L’assessora ricorda gli ultimi atti concreti adottati sul fronte della Mobilità: «Abbiamo approvato un atto di indirizzo per istituire zona 30 in alcune zone della città, pochi giorni fa abbiamo ottenuto circa 200mila euro dalla Regione, che ci consentirà di applicare importanti sconti agli abbonamenti di autobus e bike sharing per incentivare sempre di più l’utilizzo delle due ruote, anche per chi va al lavoro. Abbiamo organizzato proprio a Civitanova il primo festival sulla Mobilità sostenibile. C’è molto lavoro da fare ma siamo pronti ad investire su questo fronte».