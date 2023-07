di Marco Pagliariccio (foto Federico De Marco)

Una domenica variopinta sulla spiaggia libera tra gli chalet Attilio e Veneziano di Civitanova, dove oggi pomeriggio è andato in scena il “Color day”. In centinaia, giovani e meno giovani, si sono radunati sull’arenile per divertirsi sotto il sole in maniera un po’ diversa dal solito.

All’ingresso della location a ogni partecipante veniva consegnata una speciale polverina colorata, del tutto innocua in quanto prodotta con l’impiego di sostanze vegetali perfettamente biodegradabili che non causano alcun danno all’ambiente, non macchiano e possono essere usati anche su sabbia e nei pressi di acque marine. Una volta radunato un buon numero di partecipanti, lo staff di Assoitalia, organizzatrice dell’iniziativa con il patrocinio del Comune, ha dato il via per far esplodere nel cielo queste polveri multicolore. Risultato: al posto dell’abbronzatura una tintarella “psichedelica” da sfoggiare in allegria al ritmo della musica, andata avanti fino all’ora di cena.

Un buon risconto per un’idea che tornava a Civitanova dopo il primo esperimento datato 2019, nell’estate precedente all’esplosione della pandemia Covid, quando fu la spiaggia libera vicino ad Aloha ad ospitare l’evento per poi replicare anche a Porto Potenza, all’Ancora. Il Color Day, poi, tornerà domenica prossima a San Benedetto.

Per il resto, una classica domenica d’estate sul litorale civitanovese, preso d’assalto come consuetudine da nord a sud, con stabilimenti balneari e spiagge libere pieni in ogni ordine di posti, con i pendolari della domenica che arrivano dall’entroterra marchigiano e umbro a contribuire in maniera significativa al sold out.

Tra le buone notizie anche la conclusione del cantiere per la realizzazione della pista ciclabile e del marciapiede sul lungomare nord, cantiere che era finito nel mirino dell’opposizione anche per i ritardi nell’ultimazione dei lavori. Il marciapiede, però, è stato subito preso d’assalto da moto e motorini di ogni genere, rendendo in alcuni punti anche difficile il transito per i pedoni. D’altro canto, i parcheggi riservati i ciclomotori in zona non abbondano di certo e così, piuttosto che sorbirsi lunghe camminate sotto il sole a picco, in molti hanno scelto di usare il camminamento pedonale come parcheggio.