Tragedia questa mattina alle 7.30 nel cantiere Amazon alla Coppetella di Jesi quando un lavoratore è morto a seguito di un malore. L’uomo è stato visto dai colleghi di lavoro accasciarsi improvvisamente a terra.

Immediatamente hanno provato a soccorrerlo, chiamando contemporaneamente il 112. Sul posto sono arrivate un’ambulanza con l’automedica ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il malore fatale sembrerebbe essere dovuto al caldo. Sul posto anche i carabinieri. Il cordoglio di Amazon: «Quanto accaduto è terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della persona coinvolta. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità».

(In aggiornamento)