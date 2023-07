di Marco Pagliariccio (foto-video di Fabio Falcioni)

Si avvicina al picco l’ondata di caldo che sta flagellando le Marche ormai da una decina di giorni. La giornata di domani dovrebbe essere la peggiore, con Macerata che, insieme a Fabriano ed Ascoli Piceno, sarà quella in cui la Protezione civile prevede le temperature più alte, arrampicandosi fino ai 41 gradi.

Secondo i dati del Servizio Agrometeo regionale, Pollenza si è confermata anche ieri tra le città più calde della regione avendo visto la colonnina di mercurio salire fino ai 41,4 gradi di massima, battuta di un nonnulla da Montelparo (dove si sono toccati i 41,6 gradi). Ma tra le 15 stazioni posizionate in provincia soltanto a Visso (34,9 gradi) la massima non ha superato i 36 gradi. Aggiungeteci umidità e scarsa ventilazione e avrete rapidamente una temperatura percepita che sale praticamente ovunque sopra quota 40.

A livello nazionale, il Governo ha fatto salire l’attenzione invitando le Regioni ad attivare il “Codice Calore”: sostanzialmente un percorso assistenziale preferenziale e differenziato all’interno dei pronto soccorso. Seguendo le indicazioni della Protezione civile, invece, i comuni di Macerata e Civitanova stanno alzando l’allerta per non farsi trovare impreparati ed entrambi hanno attivato i rispettivi Coc.

Nel pomeriggio, attorno alle 17, il comune di Macerata ha inviato un alert telefonico ai cittadini: «La Regione Marche ha emesso un bollettino per le ondate di calore che nei prossimi giorni prevede fino a 41 gradi a Macerata. È stato attivato il Coc e per ulteriori informazioni di carattere meteorologico è possibile contattare il numero della Regione Marche 071-8067747. Si raccomanda di proteggersi dall’eccessiva calura adottando semplici regole di vita quotidiana valide per tutti. Evitare innanzitutto di fare attività fisica e di uscire all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, mantenere un’adeguata idratazione bevendo con regolarità molti liquidi, indossare abiti leggeri e spostarsi solo se strettamente necessario».

P er ora, comunque, la situazione resta sotto controllo, non sono segnalate criticità negli ospedali del territorio. «C’è stato un incremento dei casi di malori legati essenzialmente a disidratazione e coliche renali, soprattutto per quanto riguarda le persone anziane, ma non si può parlare di emergenza in questo momento – sottolinea Emanuele Rossi, direttore del pronto soccorso dell’ospedale di Macerata – la Regione sta monitorando da vicino la situazione avendo attivato il Codice Calore, le raccomandazioni sono sempre le solite: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, indossare abiti leggeri e idratarsi il più possibile».

Quello di domani sarà il terzo giorno consecutivo di bollino rosso su tutta la regione, poi il caldo dovrebbe attenuarsi tra giovedì e sabato, anche se le temperature resteranno comunque sopra la media del periodo.