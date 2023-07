Incidente lungo la superstrada tra Sforzacosta e lo svincolo di Corridonia: un automobilista ha fatto tutto da solo mentre percorreva la strada in direzione mare. È successo intorno alle 18.

Nulla di grave per l’uomo, che è stato soccorso dal 118. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per occuparsi dei rilievi.

Prima di questo incidente, sempre lungo la superstrada, verso la zona di Morrovalle, dove per via di lavori in corso lungo la carreggiata c’è lo scambio di corsia, si sono formate code in direzione mare a causa di un camion in avaria. In quel caso nessun ferito. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

(redazione CM)