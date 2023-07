di Giorgio Fedeli (foto di Simone Corazza)

Ritrovato un corpo nel fosso del fiume Tenna a Lido Tre Archi, secondo i primi rilievi è di un 43enne di Montecosaro.

Choc per il ritrovamento del cadavere di un uomo attorno alle 19 di oggi, quando una segnalazione al 112 ha permesso il rinvenimento del 43enne che era scomparso da alcuni giorni. La scoperta risale al tardo pomeriggio quando 112 e polizia si sono recati sul posto per la segnalazione di un uomo senza vita sotto al ponte sul Tenna nel comune di Lido Tre Archi.

Secondo gli inquirenti il decesso potrebbe risalire almeno a 48 ore prima e a Lido Tre Archi è arrivato anche un familiare dell’uomo. Si tratta di un 43enne, subito identificato, che era ricercato da giorni in quanto aveva fatto perdere le sue tracce. L’uomo era uscito da una struttura comunitaria a Pesaro e una volta tornato aveva frequentato Civitanova e Montecosaro come sempre, poi la scomparsa. Nessuno sapeva dove fosse e i familiari hanno lanciato l’allarme. E’ partito il protocollo per la ricerca delle persone scomparse, fino al ritrovamento di oggi.

Saranno gli investigatori della Polizia di Stato, con la collaborazione degli operatori sanitari, a risalire ai motivi della morte di quell’uomo che comunque, considerando lo stato in cui versa la salma, risalirebbe ad almeno 48 ore fa. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza e secondo gli inquirenti non si tratterebbe di un gesto volontario.

( in aggiornamento)