di Michele Carbonari

Dopo aver perfezionato il mercato degli “over”, la Maceratese guarda con attenzione al pacchetto “under”. Ed ecco che vestirà biancorosso il classe 2006 Maroine El Majhad, portiere proveniente dal vivaio dell’Union Picena. Per un giovane che viene, un altro che va. Sempre in Eccellenza, il Tolentino cede il promettente Fabio Lorenzi (2009) all’Empoli. In entrata, invece, i cremisi si assicurano le prestazioni del difensore centrale Manuel Di Lallo. Classe 1996, lo scorso anno ha vestito la maglia della Torrese. In passato ha giocato con Fabriano Cerreto, Chieti, Giulianova, Sora e Francavilla. La Civitanovese potrà ancora contare sui gol di capitan Michele Paolucci, mentre al Valdichienti Ponte restano il veterano Andrea Lattanzi, centrocampista, e il 2003 Simone Del Brutto, attaccante. Il Montefano conferma mezza difesa: Emanuele De Luca, Giovanni De Luca e Daniele Postacchini saranno ancora viola.

In Promozione, oltre ai tanti under, l’Appignanese inizia a rinforzare l’ossatura della squadra. In difesa arriva Michael Fagiani (Rapagnano), a centrocampo Loris Lasku (Urbis Salvia), in attacco vicinissimo Riccardo Raponi (Matelica). Sotto traccia lavora il Trodica, che porta a casa il jolly Pablo Panichelli dall’Aurora Treia. Colpi in entrata anche per il Potenza Picena, che da il benvenuto a Lorenzo Baccarini (centrocampista classe 2003 cresciuto nella Filottranese e nell’ultimo anno alla Vigor Castelfidardo), a Facundo David Nasif (difensore centrale ed esterno classe ‘87 proveniente dal Porto Sant’Elpidio) e a Riccardo Durazzi (centrocampista classe ‘92 ex Castelfrettese).

Due innesti per il Corridonia: presi il portiere Roberto Piergiacomi (Montemilone Pollenza) e Jacopo Borioni (Settempeda). Prende forma anche la Cluentina, la quale promuove in prima squadra i migliori talenti della juniores: i 2005 Nicolò Pansoni e Mattia Saracco, i 2004 Vittorio Virgili, Menchi Giorgio, Tommaso Ponzelli e Lorenzo Mogetta. Dal mercato sono invece arrivati altri giovani: l’attaccante 2005 ex primavera dell’ Ancona Riccardo Cappelli, i 2003 difensori Samuele Stacchiotti e il classe 2000 Riccardo Forresi, il centrocampista offensivo Riccardo Marini classe 2003 e due giovani classe 2006 prossimi alla firma.

In Prima categoria il Camerino del confermato mister Tiburzi prende l’attaccante Danilo Ferretti dal Pioraco. Si concentra sul reparto offensivo pure il Caldarola: ecco Jose Llaque Romero (Juventus Club Tolentino) e Carlo Alberto Ventresini (Villa Musone). Prende forma anche il nuovo Montecosaro di Giordano Perini: il difensore Simone Baiocco torna dal Montemilone Pollenza, Lorenzo Canuti (Cska Corridonia) e Federico Gattafoni (Aries Trodica) daranno manforte in mezzo al campo mentre Luciano Chierichetti puntellerà il reparto avanzato guidato anche nella prossima stagione dal bomber Manuel Santagata, acquisito a titolo definitivo Filippo Camerlengo, tra i pali oltre al confermato Mauro Torresi ci sarà pure Luca Mariani (di ritorno dopo il completamento degli studi universitari). Il Montemilone Pollenza affida le chiavi dell’attacco a Maicol Ulissi, in uscita dalla Settempeda, che a sua volta puntella la difesa con Tiziano Maffei.

In Seconda categoria non si iscriverà la Monteluponese, che per la prima volta nella storia non avrà la prima squadra, ma che punterà tutto sul settore giovanile. Il Real Telusiano riparte da mister Nerla, che avrà a disposizione una rosa quasi rinnovata. In entrata infatti il portiere Roberto Roso (Academy Civitanovese), il difensore Leonardo Lucarelli (Montegranaro), i centrocampisti Davide Sablone (Elpidiense Cascinare), Mattia Rosati (Monteluponese), Ruggero Giuli (Veregense) e gli attaccanti Filippo Canesin (Treiese) e Claudio Gnanzou (Morrovalle). Muove i primi passi il Santa Maria Apparente: il nuovo allenatore sarà Enio Tassetti, il quale potrà fare affidamento su Simone Salciccia (Borgo Mogliano) e Alessio Romitelli (Vigor Montecosaro). Molte novità anche al Petriolo: Michele Domizi (difensore dall’Helvia Recina), Paolo Appignanesi (centrocampista dal Borgo Mogliano), Jaques Bingunia (difensore dal Borgo Mogliano) e Alessandro Offidani (centrocampista dal Real Telusiano).

Il Csi Recanati conferma in panchina il tecnico Giuseppe Lorenzini. L’Helvia Recina cala altri due assi: dall’Abbadiense arriva il giovane difensore con il vizio del gol Mario Vittorio Clementoni, mentre in mediana rinforza il reparto Francesco Vitali (ex Montecassiano). L’Aries Trodica 04 riabbraccia il centrocampista Luca Paolucci. Il portiere Loris Schiavoni, il difensore Filippo Marini, il centrocampista Alessandro Storani e gli attaccanti Calogeno Miccichè e Lorenzo Mecozzi sono nuovi calciatori dello United Civitanova, mentre Marria Grisogani e Carlo Camacci lo sono del Cska Corridonia. Torna al passato l’Atletico Macerata, che ritrova alcuni elementi che avevano già vestito i colori biancorossi. Tra questi l’esterno Marco Aliberti e il difensore Luca Mancini. Sarà la prima volta invece per i terzini Matteo Giampieri (Promos) e Andrea Gentili (Maceratese), oltre che per il mediano Matteo Pierantoni (Petriolo).

News di mercato anche al Porto Potenza: Francesco Monaldi (ex Real Cameranese) sarà l’allenatore, Emanuele De Caro (ex Monteluponese e Aries Trodica) e Mirco Morresi (Santa Maria Apparente) due giocatori a sua disposizione. In dirittura d’arrivo le entrate del Morrovalle: ecco i terzini Lorenzo Cetraro (Monteluponese) e Diego Marchioni (trascorsi al Corridonia), per poi passare al centrocampista Youssef Farah (Pennese) e all’attaccante Vittorio Ciucci (United Civitanova). Movimenti anche in casa Fabiani Matelica di mister Michele Palazzi: in difesa Alessandro Rossi (Esanatoglia), a centrocampo Alessio Nucci (dalla Promozione umbra, Piccione), Cristian Fischi e Lorenzo Montanari, in attacco Lorenzo Capasso (Sefrense) e Arian Vrioni (Esanatoglia).

In Terza categoria, in attesa e nella speranza del ripescaggio, l’Academy Civitanovese ha trovato l’accordo con mister Daniele Cesaretti (in rosa anche alcuni ragazzi di proprietà come Bertarelli, Lazzarini e Paolucci). È attiva la Giovanile Corridoniense, forte di un poker di annunci negli ultimi giorni: Matteo Montecchiarini, Thomas Tirabassi, Francesco Mariucci e Danilo Luciani. Volti nuovi anche per il Villa Strada, tra i quali la punta Gianmarco Ugolini (Treiese), l’esterno Mattia Piccini (proveniente dagli Amatori di Cupramontana), il centrocampista Mirco Giattini (fermo) e Michele Nocelli (dal calcetto Polisportiva Victoria). Prende forma pure lo Sforzacosta: tra i pali Elia Basso, in difesa Riccardo Mazzucchetti, in mezzo al campo Matteo Silenzi, Alessandro Lucamarini e Paolo Bracalente, in avanti Giordano Emili.