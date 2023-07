Si sono svolte nella giornata di mercoledì scorso, 12 luglio, le elezioni per la nomina del preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. È stato rieletto alla guida della Facoltà, il prof. Maurizio Bevilacqua. Professore ordinario nel settore Impianti industriali meccanici, Maurizio Bevilacqua ha ricoperto diverse posizioni accademiche a partire dal 1990.

Dal novembre del 2018 ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche (Diism) della Facoltà di Ingegneria dell’Univpm, riconosciuto Dipartimento di Eccellenza per la qualità della ricerca dall’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario). Dal 2020 Preside della Facoltà oggi rieletto, Maurizio Bevilacqua è autore di oltre 170 articoli scientifici pubblicati su riviste ed atti di conferenze internazionali. È membro della European Academy for Industrial Management (Aim) e dell’Aidi (Associazione Italiana Docenti Impianti Industriali).

L’ateneo esprime soddisfazione per l’elezione del preside al quale è stato riconosciuto il buon lavoro svolto a servizio della Facoltà. «Esprimo il più sentito ringraziamento per la fiducia dimostrata verso la mia persona – afferma il prof. Bevilacqua – rinnovandomi nel ruolo di preside della Facoltà di Ingegneria per il prossimo triennio accademico. Sono sicuro che con il supporto di tutti si potranno raggiungere obiettivi ambiziosi nelle tre aree della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione, per la nostra Facoltà e per l’Ateno di cui facciamo orgogliosamente parte».