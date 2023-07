Cresce la rete creata dell’ufficio Europa del comune di Civitanova. Dopo l’apertura a gennaio dello sportello informativo, l’organigramma si arricchisce della collaborazione con Maria Grazia Campugiani, docente di lingue straniere, che ha manifestato alla giunta la propria disponibilità a lavorare con il team, di cui fanno parte il vicesindaco Claudio Morresi e i consiglieri comunali Lavinia Bianchi e Giorgio Pollastrelli.

La professoressa Maria Grazia Campugiani coopererà a titolo gratuito alle iniziative proposte dallo staff Europa, mettendo a disposizione l’esperienza maturata all’interno del mondo della scuola, occupandosi in particolare dei progetti da realizzare con il coinvolgimento degli alunni e delle istituzioni scolastiche.

Questa mattina, la docente è stata ricevuta in Comune. «Ringrazio la docente Campugiani per aver accolto l’invito all’adesione alla rete comunale dedicata all’Europa, un appello che ho lanciato pubblicamente nel corso del convegno organizzato in occasione della prima festa dell’Europa del comune di Civitanova – ha detto il vicesindaco Claudio Morresi –. La sua esperienza da insegnante sarà sicuramente un importante valore aggiunto per tutto il lavoro del team. L’Amministrazione comunale ha iniziato nel 2022 a costruire uno spazio Europa formato dai consiglieri comunali delegati, ma anche da volontari ed esperti che hanno il desiderio di collaborare con questo nuovo servizio che necessita di molteplici professionalità. La rete vede anche la presenza di regione, provincia e comuni delle Marche, ma anche di altre regioni. C’è molto lavoro da fare ed è solo coinvolgendo il maggior numero di enti e persone, che potremo cogliere tutte le opportunità che l’Europa ci mette a disposizione». Per informazioni ed adesioni si può contattare l’ufficio all’ indirizzo: [email protected]