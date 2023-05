E’ partita oggi con l’incontro in sala del Consiglio, a Civitanova, la settimana dedicata alla festa dell’Europa. Una ricorrenza che viene celebrata per il primo anno con una serie di appuntamenti che culmineranno il 20 maggio con l’intitolazione del Piazzale Europa.

Questa mattina con l’intonazione dell’inno europeo e di quello italiano si è aperta la giornata di confronto e celebrazione alla presenza del vicesindaco Claudio Morresi, che ha portato i saluti del sindaco Fabrizio Ciarapica impossibilitato a partecipare, affiancato dal vicepresidente del Consiglio Giorgio Pollastrelli, mentre la consigliera Lavinia Bianchi era in collegamento da Gioiosa Ionica. Da remoto, il governatore Francesco Acquaroli ha sottolineato l’impegno della regione Marche. «Questa di oggi è una ricorrenza molto importante – ha sottolineato il presidente – stiamo attraversando una fase cruciale di transizione, e non dobbiamo lasciare nulla di intentato per cogliere ogni sfida che l’Europa sa offrire, preservando una convivenza pacifica dei popoli. La regione Marche deve essere la leva di sviluppo del medio Adriatico, con una attenzione particolare alle nuove generazioni che sapranno cogliere i frutti della svolta in atto».

Il vicepresidente della Provincia di Macerata Luca Buldorini ha portato i saluti del presidente Sandro Parcaroli e si è complimentato con il comune di Civitanova per le iniziative che sta realizzando per far conoscere le istituzioni europee. A coordinare gli interventi, il giovanissimo presidente del coordinamento regionale degli studenti, Francesco Sebastiani, che ha interpellato i relatori con domande di carattere generale e richieste di dati specifici riguardanti il territorio civitanovese e i fondi del Pnrr.

«L’Amministrazione comunale sta costruendo mattone su mattone uno spazio Europa vero e proprio – ha spiegato il vicesindaco Morresi – Oltre ai consiglieri delegati, avremo un dipendente comunale per intercettare le richieste dei cittadini e un’insegnante che metterà a disposizione la propria professionalità. Inoltre allarghiamo giorno per giorno le collaborazioni con regione, provincia e comuni delle Marche ma anche di altre regioni, come in questo caso Lazio e Calabria. Si tratta di un lavoro importante che porteremo avanti in collaborazione con le scuole, perché vogliamo dare spazio ai giovani e preparare terreno fertile per il loro futuro».

Il vicesindaco Morresi ha poi elencato le opere che hanno ricevuto i fondi Pnrr, tra cui interventi per la digitalizzazione (600 mila euro), fondi dell’ambito sociale (oltre 2 milioni), oltre 2 milioni per altri ambiti territoriali, 11 milioni per gli asili nei quartieri e 5 milioni per il comparto Trieste.

Da Marina di Gioiosa Ionica, Lavinia Bianchi (consigliere comunale di opposizione e componente del team Europa) ha tenuto a ringraziare il sindaco Ciarapica e il consiglio comunale per questa giornata importante e per l’opportunità avuta a febbraio di rappresentare Civitanova a Bruxelles insieme a 25 consiglieri d’Italia. «Faremo conoscere da vicino il progetto Belc (costruire l’Europa con i consiglieri locali) a cui Civitanova ha aderito. La nostra città ha finalmente un desk Europa, un indirizzo email dedicato e un account social e una collaborazione con il Museo Magma per la grafica – ha detto Bianchi – inoltre avremo lo spazio Sassoli (inaugurazione prevista il 13 maggio) e il piazzale Europa, e faremo tante altre iniziative con il contributo di tutti i cittadini, che invito a contattarci e a scriverci per avere le risposte sui temi Unione». «La modernizzazione italiana era bloccata per mancanza di fondi – ha detto Pollastrelli – ma ora l’Europa ci sta aiutando a rilanciare progetti strutturali importantissimi e a ripartire dopo la pandemia».

