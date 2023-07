Secondo appuntamento con Estate da favola, la stagione estiva di teatro per bambini e famiglie, promossa nello spazio all’aperto del Cinema Cecchetti di viale Vittorio Veneto, nell’ambito del Marameo Festival. La prima data in calendario ha fatto registrare una grande risposta di pubblico, nonostante la pioggia battente fino alle otto di sera. La stagione prosegue domani giovedì 13 luglio, con uno spettacolo dedicato all’opera di Gianni Rodari, alle sue filastrocche, storie e racconti, un tuffo nell’immaginario di questo grande scrittore ed inventore di mondi che continua a parlare a generazioni di bambini e bambine. In scena la compagnia campana I Teatrini, di Napoli, formazione riconosciuta dal Mic-Ministero della Cultura ed attiva da oltre quarant’anni, con la sua ultima produzione: Rodari Smart, uno spettacolo con musica dal vivo ed immagini proiettate, divertente, immediato e capace di portarci immediatamente nell’infinito mondo delle storie rodariane. L’inizio è previsto alle ore 21,15, l’ingresso è libero.