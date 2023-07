di Luca Patrassi

Andrea Castellani, dirigente del servizio finanziario del Comune di Civitanova, torna a lavorare a Macerata. Lo ufficializza la determina appena pubblicata all’albo pretorio del Comune di Macerata e firmata dal dirigente Simone Ciattaglia. Fino al termine del 2023 comunque Castellani manterrà una collaborazione con il Comune rivierasco per garantire continuità all’ufficio civitanovese in attesa dell’espletamento del concorso per la situazione. Castellani era andato via da Macerata nel 2019 avendo vinto il concorso da dirigente a Civitanova ed ora torna con la qualifica appunto di dirigente.

Si occuperà del settore Bilancio, finora curato dal dirigente Ciattaglia che andrà a rilevare le attività seguite da Gianluca Puliti, di recente andato in pensione. Il passaggio da un Comune all’altro è avvenuto per il tramite della cessione del contratto di lavoro e con il ricorso all’istituto della mobilità, la giunta de resto aveva approvato lo scorso anno il piano triennale del fabbisogno del personale individuando la carenza di un dirigente amministrativo da assumere appunto con il ricorso ala mobilità.

Molto soddisfatto l’assessore al personale Marco Caldarelli, posizione peraltro condivisa dall’intera amministrazione comunale: «L’organico dirigenziale del Comune si arricchisce con una figura di assoluto rilievo professionale e non possiamo che esserne soddisfatti anche per l’ulteriore qualificazione dell’apparato burocratico comunale».