«L’attenzione alle famiglie, la politica convinta a favore dei nuovi asili grazie al Pnrr, la sensibilità verso la disabilità mi spingono ad aderire alla Lega Civitanova». Con queste parole annuncia la sua adesione al partito di Salvini Monica Rendina consigliere del cda del Paolo Ricci. Proprio Rendina era stata al centro della guerra di maggioranza che si era innescata dopo le votazioni per scegliere il cda della municipalizzata e venne di fatto cacciata da Forza Italia dopo lo strappo in Consiglio.

«Come madre, come donna impegnata in politica, non si può rilegare il problema e le paure delle famiglie per il futuro servizio dedicato ai bambini dell’età dell’asilo nido ad un mero problema organizzativo. Sono certa che con la Lega e con il sindaco Ciarapica la questione verrà presto risolta nell’interesse unico dei bambini». Ad accoglierla in Lega il commissario cittadino Veronica Fortuna: «Il partito è in crescita e siamo felici di avere insieme a noi una donna capace come Monica, le donne hanno il compito, con la loro innata capacità organizzativa, di dare un forte contributo all’amministrazione della cosa pubblica a tutti i livelli». Un saluto e un abbraccio anche da parte della segreteria regionale Giorgia Latini, dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, dal segretario provinciale Luca Buldorini e dalla presidente commissione Pari opportunità del Comune Fabiola Polverini.