Dai pendii di Montecassiano arriva il vino rosso più caro d’Italia. Si chiama Megixtone, ogni bottiglia parte da 4.880 euro ed è la sfida del produttore Gianluca Guerrini, residente a Loreto che proprio ieri ha presentato il suo prodotto nella città della Santa Casa insieme al sindaco Moreno Pieroni.

«Questa vera perla della produzione enologica rafforza ancora di più l’osmosi – spiega Pieroni – il forte rapporto che da sempre e in modo crescente lega Loreto al suo territorio e a chi lo vive anche e soprattutto per esigenze produttive ed economiche. Senza contare l’indotto turistico che le produzioni della nostra enogastronomia come quella che stiamo presentando, richiamano, anche al di fuori dei nostri confini regionali. Insomma poter presentare eccellenze della nostra terra significa anche darle il lustro che essa si merita». A detta di Guerrini il suo prodotto possiede delle qualità che lo collocherebbero al vertice della produzione vinicola italiana, almeno per quanto riguarda i rossi. Un vino che non appartiene a nessun disciplinare specifico ma che nasce da oltre 15 anni di studi. «Bere Megixtone significa esplorare un altro mondo – spiega Guerrini – Per capire meglio i vini, spesso si cerca di definirli in base a ciò che ci si aspetta da una certa uva o regione, ma il nostro obiettivo invece è quello di offrire un’esperienza di piacere assoluto. Megixtone è racchiude un’esperienza irrinunciabile per collezionisti ed appassionati di grandi vini».

Il progetto però è velato da un alone di fitto mistero. La cantina dove viene prodotto è segreta e inaccessibile a chiunque. La stessa segretezza avvolge le modalità di lavorazione delle uve, coltivate in una località del territorio maceratese e affinate con varie tecniche enologiche non definite. La vendita avviene solamente dopo una selezione dei clienti a cui non possono essere concesse più di tre bottiglie per ogni annata.

«Si tratta di una produzione estremamente elitaria e quindi la sua vendita non può avvenire solamente attraverso un mero pagamento – prosegue Guerrini – dobbiamo essere certi che il cliente sia in grado di comprendere il valore di una bottiglia così preziosa». Le bottiglie, almeno nelle volontà del loro produttore, devono essere quindi considerate come dei pezzi unici e proprio la rarità ne motiverebbe il prezzo a prima vista esorbitante per un territorio come quello di Montecassiano, dove non si riscontrano altre produzioni “di lusso”. In ogni caso, l’unico modo per entrare in contatto con Gianluca Guerrini che curerà personalmente la selezione dei clienti è via mail. Dopo il primo contatto di presentazione sarà inviato un questionario per vagliare l’aspirante cliente. Solo nel caso in cui si venga accettati, si riceverà anche del materiale informativo necessario per comprenderne a fondo le caratteristiche e svelare così alcuni dei segreti alla base della produzione di questo tesoro liquido. «Questa procedura mira solamente a proteggere il nostro vino – conclude Guerrini – vogliamo che il cliente percepisca di essere parte di una ristretta comunità e quindi contiamo sul fatto che possa anch’egli conservare gelosamente le informazioni che gli forniremo». Ad oggi le migliori bottiglie di vino rosso hanno un prezzo inferiore ai 2mila euro, sarà interessante capire se questo nuovo prodotto riuscirà a guadagnare la credibilità degli esperti del settore che però non hanno ancora espresso alcun giudizio.