Spostamento delle bancarelle del mercato di corso Dalmazia, l’amministrazione tira dritto, dopo l’estate il trasloco. Probabilmente ad ottobre le 18 bancarelle del lato ovest di corso Dalmazia dovranno lasciare il proprio posto storico e trasferirsi.

Ieri si è svolta una riunione in Comune con l’assessore al Commercio Francesco Caldaroni e i rappresentanti delle categorie ambulanti interessati dal provvedimento, 18 bancarelle che sulla base della delibera di giunta dovranno lasciare libero il lato ovest della carreggiata per motivi di sicurezza.

Una decisione che non va giù agli ambulanti che hanno ribadito la volontà di non spostarsi. Sulla decisione pende un ricorso presentato dagli ambulanti, ma ieri l’amministrazione ha fatto sapere ai diretti interessati della volontà di andare avanti. L’ipotesi messa sul piatto (tramontata la possibilità di utilizzare il varco sul mare) è spostare gli ambulanti in viale Matteotti, nel tratto che va da via Trento a via Duca degli Abruzzi utilizzando la carreggiata attualmente utilizzata per il transito dei veicoli. Le bancarelle verrebbero dislocate sui due lati della strada e per la viabilità prevista una chiusura all’altezza della pescheria con l’obbligo di utilizzare la parallela via Leonardo Da Vinci fino a via Duca degli Abruzzi dove a quel punto si potrà procedere verso nord o ritornare su corso Umberto. Una sperimentazione che comunque non si concretizzerà prima dell’estate.

