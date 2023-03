CIVITANOVA - Misura sperimentale per 4 mesi, gli ambulanti del lato ovest saranno trasferiti al Varco sul mare. L'obiettivo è valutare l'impatto sulla viabilità. Le attività stagionali potranno riprendere a somministrare alimenti e bevande da venerdì

Via le bancarelle da corso Dalmazia, la giunta da l’ok alla sperimentazione per 4 mesi di un nuovo assetto con lo spostamento di 18 ambulanti. E da venerdì possono riaprire gli chalet.

Con la delibera di giunta approvata la scorsa settimana il comune di Civitanova ha deciso, su indicazione degli assessori al Commercio e alla Sicurezza di apportare modifiche all’attuale configurazione, ritenendo tali misure «migliorative per la tutela dell’incolumità pubblica senza stravolgere alcuni aspetti caratteristici del mercato». Le ragioni del provvedimento sono nella più facile gestione del traffico e del transito dei mezzi di emergenza. Nella delibera si prevede il riposizionamento di 18 licenze. In pratica le bancarelle del lato ovest di corso Dalmazia, nel tratto fra via Duca degli Abruzzi e via Trento dovranno migrare, dagli spazi storici cinquantennali, in largo Caradonna, al Varco sul mare. Lo spostamento avrà una durata sperimentale di 4 mesi per valutare l’impatto sulla viabilità.

Da venerdì 3 marzo invece sarà consentita la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per le attività stagionali e per i balneari. Lo ha stabilito il sindaco Fabrizio Ciarapica tramite apposita ordinanza, al fine di presentare «la città organizzata e offrire un’ampia gamma di servizi a chi arriva». L’ordinanza accoglie in tal modo anche le richieste inoltrate al Comune dagli operatori balneari. Le attività potranno riaprire il servizio bar e prolungare la stagione turistica.