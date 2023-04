CIVITANOVA - L'iniziativa di 18 esercenti che per effetto della delibera dovranno traslocare da corso Dalmazia. Alessandro Fidani (Confesercenti): «Dall'amministrazione nessun dialogo, la nuova area non è stata ancora individuata. Lunedì parte il ricorso al Tar per sospendere l'atto»

di Laura Boccanera

Assieme alle nuove collezioni e agli abiti primaverili della stagione che verrà questa mattina in esposizione al mercato settimanale del sabato c’erano anche i manifesti di protesta delle bancarelle di corso Dalmazia, i 18 esercenti che su decisione della giunta dovranno traslocare in un’area ancora non definita al Varco sul mare. Una protesta pacifica quella degli ambulanti per esprimere il proprio disappunto per un provvedimento che sentono ingiusto e discriminante.

A dover sloggiare infatti per ragioni legate alla sicurezza, come si scrive nella delibera, sono i 18 posti ambulanti del lato ovest di corso Dalmazia. Sui cartelli le frasi: “Giù le mani dal mercato”, “Spostati senza avvisare” e “Così tutelate le partite Iva?”. Una protesta per allargare il malcontento anche alla clientela che ormai da decenni ritrova gli esercenti nello stesso posto.

Ma gli ambulanti sono pronti a dare battaglia: «Siamo stati spostati con una delibera, senza che nessuno ci abbia sentito, senza che il sindaco abbia risposto alla nostra richiesta di incontro, senza neanche aver fatto la simulazione sulla sicurezza che avevamo richiesto e che avrebbe dovuto svolgersi oggi, ma nessuno si è visto. Questa è una dittatura e tutti d’accordo faremo ricorso al Tar. Lunedì partirà l’esposto per fermare gli effetti di una delibera sconclusionata e discriminante» – ha detto Alessandro Fidani di Confesercenti.

La delibera che prevede il riordino del mercato è la 48 del febbraio 2023 e prevedeva una sperimentazione di 4 mesi. Ma dal momento della pubblicazione ad oggi lo spostamento, viste anche le proteste, non è stato ancora stabilito. Anche perché non ci sarebbe chiarezza sull’area individuata per il trasloco: «Nella delibera viene considerata l’area del Lido Cluana, ma ci risulta che non potrebbe essere utilizzata per dei vincoli. Il sindaco quando sabato scorso è passato da queste parti ci ha detto che l’area ancora non è stata individuata. Per cui diventa veramente assurdo un trasferimento senza che nessuno abbia verificato, come avevamo richiesto, se stringendoci in spazi ridotti, vi fossero i parametri di sicurezza. Perché se il problema è la sicurezza questa non è limitata solo in corso Dalmazia. Ai clienti oggi abbiamo detto il perché della protesta e anche loro non capiscono le ragioni di questo spostamento. Stanno per scadere i 60 giorni dalla pubblicazione della delibera, lunedì tramite il nostro avvocato depositeremo il ricorso al Tar».