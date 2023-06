di Andrea Cesca

Giacomo Vrioni manda al tappeto il Toronto di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. Una rete dell’attaccante nato a San Severino Marche e cresciuto a Matelica consente al New England Revolution di vincere per 2 a 1 la partita contro gli ex Napoli e Juventus. La squadra di Vrioni, al quarto gol stagionale, sale in seconda posizione di classifica nella Major League Soccer e si porta sulla scia della capolista Cincinnati.

«Giacomo si trova molto bene sia con l’ambiente che con tutto lo staff – afferma Silvio Pagliari, agente dell’attaccante italo albanese – Sta facendo un’esperienza fantastica. Ha la fortuna di essere allenato da un’icona del calcio statunitense come Bruce Arena, paragonabile al nostro Giovanni Trapattoni, gli sta insegnando molto. Quello della Mls è un calcio molto intenso, di livello molto alto, in continua crescita e ci sono dei giocatori fantastici. Hanno un’ottima intesa con Carles Gil la stella della squadra».

Vrioni si è trasferito negli Stati Uniti lo scorso anno dopo aver vinto il titolo di capocannoniere nella Bundesliga austriaca. Il giocatore ha al proprio attivo otto presenze (e due gol) con la nazionale Under 21 dell’Albania e sei presenze con la squadra maggiore. A giudicare dalle parole di Pagliari per il momento non sente la nostalgia dell’Italia. «Abbiamo un contratto fino al 31 dicembre del 2025 estendibile fino al 2026, di certo prima di quella data non si va da nessuna parte» spiega l’agente dell’attaccante. «La Major League Soccer è un’esperienza che consiglio a tutti i giocatori di fare».

Esperienza anche molto vantaggiosa in termini economici per diversi giocatori. In base a quanto pubblicato dalla Mls in riferimento alla passata stagione Lorenzo Insigne (Toronto FC) con 14.000.000 dollari è il più pagato in assoluto, Federico Bernardeschi con 6.256.322 dollari è quarto della graduatoria. Giacomo Vrioni ha uno stipendio da 1.747.500 dollari.