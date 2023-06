«Sono una decina i pesci morti, carcasse di esemplari lunghi anche 40 centimetri che spuntano fra le zolle di un campo che costeggia via Cristoforo Colombo in località Scossicci di Porto Recanati. In una pozza nel terreno ci sono pesci morti e qualcuno ancora vivo che annaspa nella poca acqua rimasta».

A dare l’allarme una lettrice di Cronache maceratesi che ieri ha notato la scena mentre passeggiava e preoccupata per il fenomeno ha allertato anche vigili urbani e Protezione civile, Da capire come i pesci siano arrivati lì. Allertati anche i carabinieri forestali che hanno previsto un sopralluogo nella zona.