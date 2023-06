Iniziato il conto alla rovescia per la Notte bianca dello Sport che sabato 24 giugno animerà il centro città di Tolentino, dal tramonto fino a tarda notte con sport, musica, animazione, degustazioni, musei e negozi aperti. Ospite speciale Giorgio Prezioso, dj e produttore italiano che proporrà una scatenata scaletta di mix a partire dalle 23 in piazza della Libertà. Conosciuto come un virtuoso della consolle e vincitore di gare di scratch, è uno dei protagonisti della musica dance dagli anni ‘90, nonché parte del celebre gruppo del Deejay Time e colonna portante di Radio Deejay e M2o.

Fra le sue hit più conosciute, “Tell me why”, “Let me stay” e “Voglio vederti danzare”, ma anche la riedizione di un classico anni ‘80 come “The Riddle”. Famose sono le sue esibizioni live in eventi e festival in Italia ed Europa, come il “Vi Elsker 90’erne” in Svezia e Danimarca. Il suo recente singolo “Thunder”, in collaborazione con Gabry Ponte e Lumix, ha raggiunto i 200 milioni di streaming su Spotify ed è stato certificato Disco d’oro in Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, Danimarca e Norvegia e di platino in Italia, Svezia e Austria. Le ultime produzioni “Shooting Darts”, in collaborazione con Dimitri Vegas & Like Mike e R3hab e “Hurricane”, con Blasterjaxx e Lizot, hanno già superato il milione di ascolti sulle piattaforme digitali.

In pratica nelle vie e nelle piazze saranno allestiti campi da gioco o spazi riservati per dimostrazioni e soprattutto per provare le tante discipline sportive che vengono praticate a Tolentino, dal calcio al tennis, dal basket al volley, dal karate allo skate, dall’atletica al nord walking, dalla boxe al calcio a 5, dagli scacchi al calcio balilla, dai giochi di ruolo alle freccette, fino al soft air. Da non perdere il torneo, divertentissimo, di calcio balilla umano che verrà disputato su una apposita struttura in piazza Martiri di Montalto. Come tradizione, nelle pizzerie, osterie e ristoranti degustazioni, tipicità ed enogastronomia di qualità. I negozi resteranno aperti con promozioni e offerte speciali.

Aperti, con orario straordinario, anche i musei e le mostre allestite in centro. Per quanto riguarda la musica sui diversi palchi allestiti in vari punti del centro storico si alterneranno diversi gruppi musicali tra cui Folkappanka e 88 Folli, Altrocanto, Young bands, The fabulous Paul Aster & The Fellows Contryband, Black Snake Moan. Molti anche i dj tra cui Dok, Feisar, Ilos che proporranno il meglio della musica dance. Ospite speciale e super atteso, direttamente da Radio Dee Jay, Giorgio Prezioso, dj e produttore musicale molto amato per i suoi mix.

Sul palco centrale di piazza della Libertà, a partire dalle 20,30, Mario Sposetti e Luca Romagnoli, presenteranno al pubblico tutte le associazioni sportive che hanno aderito all’evento e che hanno la possibilità di poter illustrare tutte le loro attività di promozione sportiva ma anche dei propri settori agonistici. Le interviste saranno intercalate con alcune esibizioni di danza live tra cui quella del liceo coreutico Filelfo e dei campioni della New fashion GiaManDance. Molti anche gli ospiti attesi in occasione di questa Notte Bianca dello Sport che saliranno sul palco per portare la loro testimonianza di campioni e tecnici. Sempre in piazza sarà allestito uno spazio espositivo riservato alle associazioni sportive cittadine. A Palazzo Sangallo la galleria del tifoso con i club dei fedelissimi di diverse squadre.

Nella Galleria Europa sarà allestito uno spazio “gioco-sport” riservato ai bambini più piccoli a cura di Bimbolandia. La Notte Bianca dello Sport è organizzata dal Comune di Tolentino con il patrocinio e la collaborazione di Consiglio Regionale, Assemblea Legislativa delle Marche, Unione Montana dei Monti Azzurri, Comitato Commercianti Centro Storico, Punto Informativo Turistico e Tolentino Arte e Cultura.

Si ringraziano gli sponsor. AM – Alimentazione e Movimento, arena, Bikers, Eso Recycling, FisioMed, Montanari Poltrone e Divani, Orizi Interiors, Rhutten.