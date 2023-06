Incidenti stradali in provincia. Nel corso del 2022 sono stati rilevati 804 incidenti con feriti, di cui 9 mortali, rispetto al 2021, in cui erano stati rilevati 785 incidenti con feriti e 20 con esito mortale, «si registra un incremento pari al 2,4% degli incidenti con lesioni mentre il numero degli incidenti con esito mortale ha avuto una significativa diminuzione, con un calo pari al 55%» dice la Prefettura. I dati emergono dalla riunione dell’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale a cui hanno partecipato il presidente della Provincia, i sindaci, i comandanti provinciali di carabinieri, Guardia di finanza, polizia stradale, vigili del fuoco, il dirigente dell’Anas.

Il dato, che comprende gli incidenti rilevati sia dalle forze dell’ordine che dalle polizie locali dei vari comuni della provincia, va dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Gli incidenti con lesioni nei quali uno dei conducenti è risultato in condizioni di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di alcol sono 39 rispetto ai 32 del 2021. In particolare, la percentuale sul totale degli incidenti nei quali è stato riscontrato che almeno uno dei conducenti si trovava in stato di alterazione conseguente all’assunzione di alcol passa dal 4,08% del 2021 al 4,9% del 2022.

Per quanto riguarda la guida sotto effetto di stupefacenti è in diminuzione: 7 nel 2022, 11 nel 2021. In particolare, la percentuale di incidenti nei quali è stato riscontrato che almeno uno dei conducenti si trovava in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti passa dal 1,4% del 2021 allo 0,9% del 2022. «Gli incidenti in questione si sono verificati prevalentemente nel fine settimana ed oltre il 50% (20 incidenti) sono accaduti in uno dei comuni rivieraschi – dice la Prefettura -, come negli anni precedenti. In particolare nei comuni di Civitanova, Potenza Picena, Porto Recanati, Recanati e Montecosaro, sono accaduti 337 incidenti su 804 pari al 42% del totale, 167 di questi, pari al 21% si sono verificati nel territorio di Civitanova».

Nel 2022, l’arteria con il numero più elevato di incidenti, dove sono stati rilevati 31 incidenti in tutto, è la superstrada. Nel 2021 erano stati 47. Poi c’è la Statale Adriatica con 22 incidenti (31 nel 2021). Le multe in seguito agli incidenti sono state 514. Tra le violazioni si riscontra che in 153 casi si è trattato di una perdita di controllo del veicolo, in 138 sono avvenuti per mancata precedenza.

