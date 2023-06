Domani alle 21,15 al teatro comunale di Treia il gruppo “Libera tutti” proporrà i migliori successi di gruppi e cantautori italiani. La band si esibirà in concerto per l’evento “#camminamusica”, una serata di beneficenza per raccolta fondi in favore dell’Unitalsi (trasporto ammalati santuari internazionali) sezione di Macerata e Defibrilla Macerata (progetto promosso dall’Asd Nordic Walking “Ad Astra”) tra i cui intenti emerge quello di offrire a trenta operatori sanitari un corso di perfezionamento sulle manovre di rianimazione avanzata. Sarà destinato a tal fine anche un manichino ad altissima tecnologia.

Un viaggio all’interno della musica italiana tra i migliori successi. Solidarietà e note per nobili cause. Il gruppo è composto da Marco Capponi (voce), Fabrizio Caraceni (Sax), Fabio Consoli (tastiere), Paolo Trognoni (chitarra), Giorgio Monachesi (basso) e Robertino Perfetti (batteria). La serata è patrocinata dal Comune di Treia. Saranno presenti la presidentessa Unitalsi della sezione di Macerata Daniela Spaccesi e la presidentessa dell’asd “Ad Astra” Simonetta Barucca. Per informazioni e prenotazioni 0733215919, dalle ore 9 alle 12. Ingresso ad offerta libera. Suggerita prenotazione.