Furgone si ribalta in A14, traffico bloccato poco prima del casello di Porto Recanati in direzione nord. L’incidente questa mattina attorno alle 11 lungo la corsia nord dell’autostrada. Un uomo al pronto soccorso.

Il veicolo avrebbe perso il controllo finendo di traverso e ribaltandosi sulla carreggiata e perdendo anche carburante. La viabilità è rimasta paralizzata lungo tutta l’arteria autostradale con 4 chilometri di coda all’altezza del km 250 nel comune di Potenza Picena.

Sul posto per i soccorsi 118, vigili del fuoco e società autostrade per la rimozione del veicolo. L’entrata consigliata per chi è diretto verso Ancona è Loreto, uscita consigliata provenendo da Pescara è Civitanova. Il conducente del furgone è stato trasferito al pronto soccorso di Civitanova, le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi.

Lunghe code si sono formate anche lungo la Statale Adriatica.