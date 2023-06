Sarà recuperata domenica 25 giugno la seconda giornata di appuntamenti di Città di Macerata in festa – II edizione, dopo che lo scorso 4 giugno gli eventi erano stati rinviati a causa del maltempo.

«Un ringraziamento alle città di Macerata e Lanciano che lo scorso 3 giugno hanno vissuto una giornata storica con la firma del patto di gemellaggio e con tutti gli eventi della prima giornata di Città di Macerata in Festa – II edizione – ha commentato il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani -. A causa del maltempo abbiamo dovuto rinviare la seconda giornata di festa che recupereremo domenica 25 giugno. Un ringraziamento a chi ha reso possibile la realizzazione dell’evento, ai sindaci Sandro Parcaroli e Filippo Paolini, alla presidente del Consiglio comunale di Lanciano Gemma Sciarretta, al vice sindaco Danilo Ranieri, agli assessori di Macerata, ai consiglieri comunali di Macerata e Lanciano e ai due presidenti delle scuole civiche di musica Scodanibbio, Adamo Angeletti, e Fenaroli, Roberto De Florio De Grandis, per averci fatto vivere emozioni che ricorderemo per sempre».

Domenica 25 giugno, alle 17, in piazza della Libertà, spazio alla sfilata per le vie del centro storico con gli Sbandieratori e il Mastro Giurato di Lanciano (non saranno presenti Li Pistacoppi, come previsto dal programma iniziale, perché impegnati a Weiden con il gemellaggio). Alle 19, in piazza Mazzini, si terrà la premiazione di “Aperitivo Città di Macerata 2023” a cura di Tipicità mentre alle 19,30, in piazza Vittorio Veneto, spazio al concerto dell’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri”. Alle 21, in piazza Mazzini, si svolgerà la Sfilata di Moda “Blu Mare”.