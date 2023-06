Un fuori programma imperdibile che unisce le potenti voci del panorama lirico internazionale al virtuosismo del pianoforte.

Direttamente da New York domani, mercoledì 14 giugno alle 21,15, si esibiranno al Politeama di Tolentino il baritono Scott Mooney, il tenore Fanyong Du accompagnati al pianoforte da Cristina Altamura e Binna Han. Un concerto gratuito dal titolo Buongiorno Italy dedicato alle arie più famose del repertorio lirico italiano e alle pagine più suggestive del panorama musicale classico.

In questa occasione l’opera lirica si fonde con le melodie del pianoforte dando vita ad un’esperienza unica di armonia e intensità emotiva. Il programma prevede arie di G. Puccini come Che Gelida Manina, di G. Rossini come Largo al factotum, di G. Donizetti come Una furtiva lacrima e Bella Siccome un angelo; e le pagine più suggestive di S.V. Rachmaninov come Études-Tableaux, di F. Chopin come “L’arpa” Studio Op. 25 n. 1, di J.S. Bach come l’Ave Maria e molto altro.

Binna Han è pianista e coach vocale a New York City e in Corea del Sud. Come membro della Mann Opera ha lavorato a Gianni Schicchi, L’elisir d’amore, Le Nozze di Figaro, Così fan Tutte, Il volo di Jonathan Dove, Piccole donne di Mark Adamo e Vanessa di Samuel Barber con il direttore Joseph Colaneri del Metropolitan Opera. Si è esibita in vari concerti negli Stati Uniti alla Carnegie Hall a New York, al Festival di Mannes e molti altri.

Fanyong Du è tenore lirico. Si è spesso esibito in Italia con il famoso baritono Renato Bruson e con Giuseppe Sabbatini. I suoi ruoli operistici includono Lensky in “Eugene Onegin”, Rodolfo ne La Bohème, e come solista in quella di Rossini “Stabat mater”. Oltre all’opera, si è esibito in recital, concerti e serate di gala in America, Canada, Italia, Repubblica Ceca, Svizzera, Slovacchia, Azerbaigian, Ucraina, Russia e Cina.

Cristina Altamura è una pianista che intreccia una tecnica cristallina, una musicalità ispirata, collaborazioni innovative e una programmazione creativa. La sua carriera inizia con la Filarmonica di Bucarest diretta da Karel Chichon. Si è esibita allo Spectrum, alla Carnegie Hall e al Lincoln Center di New York, all’Accademia Italiana della Columbia University, solo per citarne alcune. È direttrice artistica associata e collegamento con gli Stati Uniti per la più antica competizione pianistica per categorie di età della Nuova Coppa Italia. L’evento è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.