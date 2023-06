Un influencer allo spazio Europa

Tudor Laurini, in arte Klaus, content creator, influencer e produttore musicale, con una fanbase di oltre un milione e mezzo di utenti è stato ricevuto sabato nello spazio Europa.

Ad accoglierlo al terzo piano di Palazzo Sforza, il team Europa al completo: il vicesindaco Claudio Morresi e i consiglieri Lavinia Bianchi e Giorgio Pollastrelli. Il 9 maggio di quest’anno, in occasione della Giornata dell’Europa, Klaus ha lanciato l’album “Europa EP” di Wanderlust Vision Records con quattro tracce: Ventotene, Europa, Mons Capitolinus e Esedra, per connettere le giovani generazioni ai valori europei di uguaglianza, libertà e integrazione. Europa EP racconta, tramite la musica, la storia di libertà dell’Unione europea. Le tracce seguono una collaborazione con il parlamento europeo e Roma Capitale: un live set di un’ora che inizia con Campidoglio e si conclude con Europa, traccia in cui risuona la voce del presidente Sassoli nel suo discorso di insediamento al Parlamento europeo.

Tudor Laurini ha ringraziato il team Europa del Comune di Civitanova per l’invito e si è congratulato per l’idea di creare uno spazio che permette di far conoscere l’Unione europea ai cittadini e soprattutto alle nuove generazioni. «Nel 1957 presso il Campidoglio sono stati firmati i trattati di Roma – ha ricordato Laurini – l’atto che ha costituito l’unione europea, un progetto che dobbiamo custodire e rinnovare tutti i giorni insieme. Non dobbiamo dare per scontato le libertà che abbiamo e di cui godiamo, come ci ha insegnato David Sassoli». Da oggi, affissa sulle pareti dello Spazio Europa, c’è una grafica dell’EP e un qr code da inquadrare per connettersi al sito di Wanderlust, per ascoltare le tracce e rivivere la storia della democrazia liberale dell’Unione.