Il rinvio non ha rovinato la festa di San Savino. In tantissimi ieri hanno festeggiato nel piazzale antistante la chiesetta di Civitanova Alta per l’evento previsto inizialmente come da tradizione il 25 aprile.

Quel giorno il maltempo ci mise lo zampino, ma la Pro loco di Civitanova Alta non ha voluto rinunciare all’appuntamento che da sempre è un momento di condivisione e divertimento per tutti i residenti di Civitanova Alta e non solo. Complice la presenza di Uccio De Santis, attore e cabarettista che ha tenuto il suo spettacolo e il concerto della Believers Band l’evento ha registrato una grande affluenza di pubblico. Oltre alla musica anche il tradizionale stand della Pro loco. «Siamo molto soddisfatti del risultato di questa festa – ha detto il presidente Aldo Foresi – ringraziamo tutti i volontari che si sono adoperati per realizzare tutto questo e l’amministrazione comunale dell’appoggio e della fiducia che ci danno ad ogni festa».