di Andrea Cesca

Porto Recanati oggi pomeriggio ha dato l’ultimo saluto a Nazareno Grandinetti, uomo di sport, titolare degli omonimi punti vendita di calzature, venuto a mancare due giorni fa all’età di 75 anni. Apparteneva ad una delle famiglie che hanno dato lustro al commercio portorecanatese, dopo aver ereditato l’attività avviata dal padre Pino l’aveva estesa ad Ancona insieme alla sorella Maria Ida.

Persona molto apprezzata, soprattutto dal suo personale, diede vita all’Adriatica, squadra di calcio che nel 1964 vinse il titolo nazionale juniores Csi di cui facevano parte anche Luigi Boccolini, Lino Palanca e Luigi Pepa e che insieme al raggiungimento della Serie D rappresenta il miglior risultato conseguito dalla Porto Recanati sportiva.

Di ruolo centrocampista, più precisamente mezzala sinistra, Nazareno Grandinetti, studente al Liceo Scientifico a Macerata, aveva dato la scintilla alla creazione dell’Adriatica. Una squadra composta per lo più da studenti. «Con l’aiuto di Luigi Boccolini raccoglievamo gli elementi che trovavano meno spazio con il Portorecanati – aveva raccontato in una video intervista effettuata da Sandro Antognini, un passato da portiere e da vicepresidente provinciale della Fidal – Ne parlammo con il direttore dell’oratorio salesiano di Porto Recanati, Don Fedele, il quale accolse positivamente questa nostra richiesta di iscriverci al campionato del Centro Sportivo Italiano». Allenatore dell’Adriatica era Nanni’ Monaldi, fratello di Vincenzo (ex calciatore, al quale è intitolato il campo sportivo cittadino) nonché padre di mister Antonio e nonno dell’arbitro Marco.

Il funerale è stato celebrato oggi pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista, a Porto Recanati.