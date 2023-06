di Laura Boccanera

Due auto rubate a Civitanova. Stavolta i malviventi hanno colpito a Fontespina dove ad essere sottratta è stata l’Audi di una famiglia residente in via Pisani. Ma nella stessa notte, probabilmente approfittando anche del maltempo e delle poche presenze in giro, anche una Golf è stata rubata, sempre a Civitanova.

A raccontarlo è la moglie del proprietario, F.C. le iniziali della donna che lamenta anche la scarsa sicurezza nel quartiere: «Nella notte fra lunedì e martedì ci è stata rubata la nostra Audi A3, aveva ormai 9 anni tanto che non avevamo rinnovato l’assicurazione contro il furto pensando che ormai non fosse più appetibile. Mio marito l’aveva lasciata a 5 metri da casa». La mattina dopo però, uscendo per andare al lavoro dell’auto non c’era traccia. L’uomo si è recato alla caserma dei carabinieri e dalle telecamere è emerso che l’auto era transitata in A14, direzione sud, probabilmente diretta verso la Puglia dove da tempo ormai arrivano bande di malviventi dediti al furto delle vetture per lo smontaggio di pezzi e parti meccaniche che vengono poi rivendute.

Nella stessa notte è stata portata via anche una Golf. «La zona dove abito sembra dimenticata dal Comune – sottolinea la donna – mai vista una pattuglia di controllo la sera. Ultimamente, ho notato qualche posto di blocco di giorno, più che altro per limitare la velocità di conducenti, che percorrono all’impazzata una via, dove ci sono almeno 5 poli scolastici, tra asili e scuole superiori. Questa situazione è alquanto preoccupante e avvilente, considerando, poi, anche il degrado in cui si trovano alcune zone di Civitanova tra strade e marciapiedi dissestati, mancanza di passaggi per portatoti di handicap, giardini comunali lasciati senza manutenzione ed aggiungo, infine, la molteplicità degli escrementi di cane, che tappezzano i marciapiedi».