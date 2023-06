Si conclude domani, martedì 13 giugno, la seconda parte della nona edizione del Civitanova Film Festival.

Il primo incontro della giornata è alle 18,30 allo chalet Raphael Beach sul lungomare Piermanni, con il giornalista Paolo Mereghetti che parlerà della storia del suo storico Dizionario dei film. Giornalista e critico cinematografico italiano, Mereghetti, dopo aver conseguito la laurea in Filosofia con una tesi su Orson Wells, è stato collaboratore di diverse riviste quali Ombre rosse, Positif, Segnocinema, Reset e Linus.

È autore del più celebre e diffuso dizionario dei film realizzato in lingua italiana, Il Mereghetti, che cura dal 1993. Nel 2001 ha vinto il premio Flaiano per la critica cinematografica. Attualmente collabora con il Corriere della Sera. Non esiste in Italia (e non solo) un repertorio tanto ampio e documentato sulla “settima arte” come il dizionario di Paolo Mereghetti. A 30 anni dalla sua prima uscita, rimane un faro capace di illuminare la storia del cinema, i suoi protagonisti grandi e meno grandi, i suoi film noti e meno noti.

Nella sua versione definitiva arriva a quota 35mila schede, con i film nuovi usciti negli ultimi due anni (aggiornati ai primi di settembre 2022), ma anche tanti approfondimenti e riscoperte. La sera al cine-teatro Cecchetti, alle 21.15 (ingresso 4 euro) viene proiettato “Noi ce la siamo cavata” di Giuseppe Marco Albano. Nel film, Adriano Pantaleo, oggi attore affermato, decide di andare a ritrovare i suoi ex compagni e attori di allora sul set di Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller. Il racconto delle loro vite e del film diventano occasione per raccontare Napoli. Il regista dialogherà con Ilaria Feole. Quindi, dal 20 al 24 giugno, prenderà il via la terza parte del Cff 2023, che avrà al centro la rassegna dei corti al cine-teatro Cecchetti (e non più al “campetto rosso” come inizialmente comunicato). Tra gli eventi da non perdere, il concerto di Dente al teatro Annibal Caro – mercoledì 21 giugno -, con i biglietti che sono già online su Ciaotickets.