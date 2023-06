Un’assemblea molto affollata ha sancito venerdì sera in piazza della stazione a Porto Potenza l’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Mario Morgoni per le elezioni amministrative del 2024. Una iniziativa organizzata dal gruppo di giovani che aveva dato impulso alla raccolta di firme per la candidatura dell’ex parlamentare che ha raccolto oltre 1000 adesioni.

Ilenia Principi, Alessandro Ceccotti e Luca Belardinelli hanno illustrato la filosofia di un progetto che «vuole valorizzare esperienza e affidabilità insieme a nuove energie andando oltre limiti di partito e di schieramento con una proposta rivolta a tutti i cittadini».

Molti gli interventi che hanno sottolineato «le condizioni critiche di un Comune che vive una fase di declino, di assenza di progetti e di visione, con una amministrazione che mortifica la partecipazione, insofferente alla critica e al pluralismo e ossessionata dalla cultura del sospetto e del complotto».

«E’ necessario aprire una stagione nuova – ha affermato Morgoni nel suo intervento – Cinque anni di amministrazione Tartabini-Casciotti hanno reso più povero e marginale il nostro territorio, più debole e divisa la comunità, applicato come metro di valutazione dei dipendenti la fedeltà e l’accondiscendenza anziché il merito e la competenza, adottato la reticenza al posto della trasparenza negli atti amministrativi. Occorre una svolta: una nuova amministrazione che voglia rappresentare tutti i cittadini e non solo i propri elettori, che sia immune da conflitti di interessi e da logiche di convenienza politica, che lavori per un Comune unito, valorizzi l’associazionismo e faccia delle politiche turistiche e ambientali l’elemento caratterizzante della nostra identità. Che rilanci il centro storico e garantisca servizi adeguati a Porto Potenza, il centro più popoloso del Comune. Che sappia far rivivere Villa Bonaccorsi facendone un luogo di eccellenza e un motore di sviluppo di qualità. Queste sono le linee su cui si lavorerà nei prossimi mesi coinvolgendo significative energie della società civile.