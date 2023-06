Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

***

L’Agenzia Generali, Galleria del Commercio Macerata, ha l’esigenza di inserire all’interno del team vendite un Consulente Junior, che dopo un percorso di formazione iniziale, riesca a perseguire gli obiettivi commerciali condivisi con la compagnia.

La risorsa selezionata si specializzerà nella consulenza assicurativa e sarà responsabile di sviluppare nuovi clienti, fidelizzarli e gestirli, proponendo le migliori soluzioni di gestione dei rischi e del risparmio del gruppo Generali.

Costituiscono requisiti essenziali: diploma/laurea; disponibilità di auto per trasferte. Il candidato ideale possiede le seguenti soft skill: alta motivazione, capacità di contrattazione ed orientamento agli obiettivi, forte determinazione, capacità di problem solving, curiosità, grinta e dinamismo.

Trattamento economico: fisso mensile (fino a 1000 euro + provvigioni al raggiungimento degli obiettivi); corso formazione Ivass e iscrizione all’albo intermediari assicurativi; formazione continua su soft e hard skill. Sede di Lavoro: Macerata (sede), San Severino.

Contatti per la selezione: inviare cv all’indirizzo [email protected] Riferimento Michela tel. 347 5172011

***



Openjobmetis S.p.A. ricerca e seleziona diverse figure nell’ambito della produzione, per un’importante azienda con sede a Recanati. I profili richiesti sono: magazzinieri, carrellisti, addetti alle macchine, addetti allo stampaggio e addetti all’imballaggio. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione con possibili proroghe. Orario di lavoro su turni. Per informazioni e candidature scrivere a [email protected]

***

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore calzaturiero un/a operaio/a specializzato/a (cod. annuncio Conf 401) da inserire nell’organico come addetto al taglio delle tomaie in pelle Si richiede esperienza pregressa nella mansione. Sede di lavoro: provincia di Macerata (zona costiera).

Confindustria Macerata ricerca inoltre per azienda settore calzaturiero un/a operaio (cod. annuncio Conf 402) da inserire in manovia. Si richiedono esperienze pregresse nel settore. Sede di lavoro: provincia di Macerata (zona costiera).

Confindustria Macerata ricerca anche per azienda che produce infissi in legno un/a operaio manovale (cod. annuncio Conf 403) per carico e scarico prodotti. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca poi per azienda che produce infissi in legno un/a operaio (cod. annuncio Conf 404) da inserire nel reparto verniciatura. Sono richieste precedenti esperienze nelle mansioni di carteggiatura e verniciatura di infissi. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca per azienda che produce infissi in legno un/a geometra di cantiere (cod. annuncio Conf 405). La risorsa si occuperà del rilevamento delle misure in cantiere, dello sviluppo delle misure per la messa in produzione degli infissi e degli ordini ai fornitori. Si richiede Diploma di Istituto Tecnico per Geometri e precedenti esperienze nel ruolo. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)

***

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino



Supermercato cerca un/a banconista di gastronomia part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12680

Cooperativa cerca un addetto all’accoglienza turistica e alla vigilanza ambientale disponibile nei fine settimana e nei festivi. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12689

Forno cerca un’apprendista banconista. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12688

Impresa edile cerca muratori e manovali. Sede di lavoro: Muccia. Rif.: 12687

Azienda settore commercio cerca un/a ragioniere/a esperto/a part time. Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 12684

Azienda settore produzione cerca manutentori elettromeccanici di impianti junior e senior. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12683

Bar cerca una barista part time con minima esperienza. Sede di lavoro: Penna San Giovanni. Rif.: 12682

Azienda settore cartario/cartotecnico cerca: un manutentore elettrico/elettronico con almeno un anno di esperienza nel ruolo ed età max 35 anni (Rif.: 12646); un’addetta al controllo qualità con età max 40 anni (Rif.: 12681); periti tecnici con età max 29 anni (Rif.: 12587). Sede di lavoro: Tolentino.

Supermercato cerca un/a banconista di gastronomia part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12680

Azienda settore impiantistica cerca un idraulico e/o apprendista. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12678

Azienda settore legno/arredo cerca un addetto ai macchinari. Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 12677

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo: codice di riferimento, oggetto dell’offerta e autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: [email protected]. Per approfondimenti: 0733.955425 – 0733.955409 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).