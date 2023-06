Settant’anni e non sentirli. Magari, chissà, presto lo rivedremo sul parquet (alcuni amici ci sperano!). Grande festa oggi, domenica 11 giugno, all’agriturismo Le Casette di Campobonomo a Fiastra per i 70 anni del primo vice-allenatore italiano di Julio Velasco. Stiamo parlando di Alberto Santoni, residente a Civitanova.

Santoni ha festeggiato il suo compleanno in grande stile con i propri cari tra buon cibo, bollicine e buona musica. Nato a Jesi (Ancona) il 6 giugno 1953, Alberto Santoni è un ex manager del mondo bancario, ormai giunto alla pensione (lavorava fino a qualche anno fa in un istituto bancario a Civitanova), con spiccata esperienza nel pianeta del volley marchigiano.

Fu uno dei primi personaggi ad aver dato lustro alla pallavolo della nostra regione insieme a Beppe Cormio (attuale direttore Lube Volley Civitanova), Paolo Giardinieri (noto scoutman di Velasco) e Romano Piaggesi (ex ct Nazionale Sitting Volley). Santoni riuscì a conquistare una lunga serie di successi inaspettati, trascinando tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 il volley jesino a livelli altissimi, mai raggiunti in precedenza. Trionfi e promozioni indelebili nel curriculum vitae di Alberto Santoni.

Alberto, oggi grande tifoso della Lube Volley Civitanova (sempre presente sugli spalti negli allenamenti infrasettimanali e anche in trasferta), debuttò in serie A2 40 anni fa, esattamente nel lontano 15 ottobre 1983, alla guida del Volley Jesi Latte Tre Valli, come vice-allenatore del ‘Re Mida’ Julio Velasco. Quest’ultimo sbarcato nelle Marche nell’estate 1983, nella sua casetta di Pianello Vallesina direttamente dall’Argentina, ‘pescato’ e scoperto da Beppe Cormio (allora figura dirigenziale del Volley Jesi) e dal presidente Volley Jesi Sandrino Casoni.

Nel 1985 il grande Julio Velasco passò da Jesi alla Panini Modena, riuscendo a spiccare il volo in poco tempo. Velasco è ritenuto oggi, da molti addetti ai lavori, come il più grande motivatore e allenatore di tutti i tempi della storia del volley. Ricordiamo anche che il ‘guru’ del volley italiano, che da ben 4 anni coordina nel ruolo di direttore tecnico le Nazionali giovanili maschili, allenerà nella stagione 2023-2024 la Uyba Busto Arsizio della vicepresidente Francesca Piccinini in serie A1 femminile. E chissà se anche a Santoni, per la gioia di alcuni suoi cari ed amici, verrà presto la voglia di tornare sul parquet, magari a contatto con qualche settore giovanile.

Santoni fece la prima apparizione in serie A2 nell’ostico parquet di Catania, nel lontano ottobre 1983 (esattamente il 15 ottobre ‘83). I siciliani si fregiavano dell’etichetta di Campioni d’Italia (al termine del campionato 1977-78). Il ‘celebre’ primo soggiorno in A2, relativo al debutto da ‘matricola’ in A2 per i marchigiani del Volley Jesi di Velasco e Santoni, avvenne in una delle strutture alberghiere di Catania. Proprio nel cuore della città a ridosso della famosa Via Etnea. Il debutto, come raccontato in un libro proprio dal nipote di Santoni Daniele Bartocci, presente al pranzo a Campobonomo (Bartocci è giornalista vincitore con un saggio inedito su Julio Velasco, tra gli altri, del Premio Myllennium Award – premiato dal Presidente Coni Giovanni Malagò – e Giovanni Arpino di Torino), fu molto positivo per i ragazzi di Velasco e Santoni.

Annata 1983 scattata nel migliore dei modi, con un netto successo (0-3) alla prima a Catania. Il tutto al cospetto di una squadra fortissima, scudettata. Alla fine di quel campionato di serie A2 1983-84 gli jesini (che avevano in rosa personaggi del calibro di Waldo Kantor e Carlos Wagenpfeil; in quel team anche l’attuale manager Lube Volley Civitanova Beppe Cormio) sfiorarono una storica promozione nella massima serie, dopo aver dominato a lungo la stagione. Nella stagione 1984-85, a prendere il posto del vice-allenatore Santoni (molto impegnato come direttore di banca. “Meno banca e più pallavolo Alberto. E faremo grandi cose insieme”, lo storico grido di battaglia ripetuto da Velasco a Santoni a quell’epoca), fu Paolo Giardinieri, storico personaggio della rilevazione statistica e scouting con lunga esperienza nella Nazionale Italiana e anche all’estero (Corea, Qatar, Azerbaigian, Croazia). A Santoni i migliori auguri per una lunga vita ancor più densa di soddisfazioni.

…