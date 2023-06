La moto era rubata, la patente non ce l’aveva, l’assicurazione neanche e inoltre aveva un tasso di alcol nel sangue tre volte il limite: un 41enne del Fermano stava messo così quando ha avuto un incidente a Porto Recanati. Lo hanno accertato i carabinieri della Compagnia di Civitanova nel corso dei controlli sulla costa, svolti ieri sera con il Nas e il Nucleo cinofili di Pesaro. La moto, che è risultato essere stata rubata a maggio nell’Anconetano, è stata sequestrata.

I carabinieri hanno controllato locali e svolto accertamenti lungo le strade, due i comuni dove si sono concentrati: Potenza Picena e Porto Recanati. Sessanta i veicoli fermati, identificate 110 persone, 20 le violazioni accertate tra mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo alla guida del cellulare, assenza di revisione o copertura assicurativa dei mezzi (due auto sotto sequestro).

I controlli sulle strade hanno comportato anche il ritiro di due patenti a due donne che avevano bevuto troppo: si tratta di una 28enne romena residente a Civitanova (aveva 0,98 di tasso alcolico mentre il limite è 0,5) ed una ventisettenne del fermano (aveva 1,77, dunque oltre 3 volte il limite).

I controlli hanno portato all’arresto di un albanese di 49 anni che era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Ancona. Il motivo: è stato condannato a oltre 5 anni per spaccio, in via definitiva. I fatti che gli erano contestati risalgono al 2019 e 2020, la droga la vendeva nel Maceratese. Ora l’uomo è in cella nel carcere di Fermo.

Da chi spacciava a chi assume droga: tre persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori. Sono finiti nei controlli del Nucleo cinofili di Pesaro. Il pastore tedesco Bob ha fiutato che i ragazzi avevano della droga. Un 18enne dell’Anconetano è stato trovato con 2 grammi di hashish in tasca, un 29enne di Potenza Picena aveva pure lui due grammi di hashish e un 24enne di Loreto, che ha cercato di sfuggire al controllo dei carabinieri tentando di allontanarsi con l’auto lungo la Statale Adriatica, è stato trovato con una piccola dose di eroina. Le sostanze sono state sequestrate e le patenti ritirate.

Una cinquantaduenne della provincia ferrarese è stata controllata a Porto Recanati. Aveva il foglio di via dal Comune per 3 anni, è stata denunciata.

I controlli hanno riguardato anche i locali: i carabinieri del Nas di Ancona sono entrati in un bar di Potenza Picena e in uno chalet e ristorante sul lungomare nord di Civitanova e in entrambi sono saltate fuori violazioni per carenze igienico sanitarie, mancata esposizione allergeni ed omessa applicazione protocolli legati alla salubrità degli ambienti (Haccp). Multe per 7mila euro.