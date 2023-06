Percorre il tragitto da corso Matteotti a piazza Carradori a Porto Recanati controsenso e si schianta contro un muretto, poi fugge con l’auto dopo aver distrutto i mattoni che delimitano il giardinetto della piazza.

Poteva aver travolto qualcuno il conducente di un’auto che ieri sera ha percorso a tutta velocità contro il senso di marcia il corso fino ad arrivare a piazza Carradori dove ha urtato e distrutto il muretto per poi scappare sempre con l’auto dandosi alla fuga.

Benché nessuno sia rimasto ferito, la guida sconsiderata del conducente ha procurato un danno alla struttura pubblica e alcuni ragazzi che erano presenti e hanno visto l’azione sono riusciti a prendere la targa dei veicolo e comunicarla ai carabinieri.

A raccontare l’episodio è il sindaco Andrea Michelini che definisce “deprecabile” l’accaduto: «dobbiamo purtroppo informare che si è verificato un fatto increscioso in Piazzetta Carradori – ha scritto Michelini- da quanto riferito da alcune testimonianze, un’auto ha percorso il tragitto Corso Matteotti – Piazza Carradori in senso contrario fino a schiantarsi contro il muretto. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della nostra stazione prontamente intervenuti sul luogo. Fortunatamente, quando tutto questo si è verificato la piazza era scarsamente frequentata e si è dunque potuto evitare il peggio. Contiamo di ripristinare il muretto andato distrutto quanto prima possibile, compatibilmente con le pratiche assicurative che dovranno essere espletate se verrà individuato chi si é reso protagonista di un tale deprecabile episodio per poi darsi alla fuga».