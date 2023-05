di Laura Boccanera

«Il sindaco prende la multa e la fa pagare ai cittadini». Polemica a Porto Recanati per la determina che prevede l’addebito al Comune per una sanzione comminata dalla polizia municipale di Macerata all’auto di servizio in uso al primo cittadino. A rendere nota la vicenda e la determina con cui si impegnano 37 euro del bilancio per il pagamento è il gruppo consiliare del centrodestra unito di Porto Recanati. La vicenda risale allo scorso marzo quando il sindaco a bordo dell’auto di servizio si era recato a Macerata per impegni istituzionali in provincia. La vettura è stata parcheggiata sulle strisce blu, ma senza corrispondere il pagamento dal momento che si pensava che in quelle occasioni l’auto di servizio fosse esonerata. Così non è stato e la municipale ha verbalizzato la sanzione.

Ieri è uscita la determina con cui si addebita al bilancio comunale il pagamento della multa e l’opposizione insorge: «Pensavamo che portare alla luce il rimborso di 16 euro chiesto dal sindaco per un pasto consumato a Roma, mesi fa, potesse indurre ad una maggiore prudenza, ma ci sbagliavamo. Da sindaco soprattutto o da semplice cittadino, se parcheggi sulle righe blu, il ticket lo devi pagare senza se e senza ma (se poi hai la faccia di chiederne il rimborso, puoi anche farlo) ma far arrivare al comune (proprietario dell’auto) la sanzione di 37 euro e non pagarla personalmente ma farla pagare ai cittadini, è semplicemente una vergogna. Le multe o sanzioni le devono pagare chi conduce l’auto, non il proprietario dell’auto. Non bastava essersi aumentato l’indennità (lui e tutta la giunta) al massimo consentito senza rinunciare a niente ma farci pagare anche 37 euro di mancato ticket è semplicemente vergognoso. Indossare una fascia tricolore richiede un alto senso di responsabilità che il nostro sindaco, dimostra di non avere».