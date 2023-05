Anche questo anno l’auditorium della civica scuola di musica Beniamino Gigli ha ospitato la manifestazione “Rotary in musica”, giunta alla sua seconda edizione, proponendo un concerto di musica classica organizzato dal Rotary club “Giacomo Leopardi” di Recanati, in collaborazione con la scuola di musica.

Interpreti d’eccezione il sassofonista Nicola Gabriele Chiera e la pianista Caterina Dionisi, entrambi giovanissimi ma già premiati in diversi concorsi nazionali e internazionali che hanno eseguito diversi brani deliziando il numeroso pubblico, che non ha fatto mancare il proprio apprezzamento tributando ai musicisti lunghi applausi. Nel corso della serata, alla quale ha partecipato anche l’assessore alla cultura e turismo Rita Soccio, il Rotary club ha consegnato alcune borse di studio a otto giovani allievi della scuola di musica per favorirne la prosecuzione degli studi. L’evento denota l’attenzione e l’impegno del Rotary club nello sviluppo dei giovani e nel sostegno alle arti e alla cultura in generale ed evidenzia il suo stretto legame con le istituzioni cittadine.