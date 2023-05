Recanati piange don Giovanni Latini, uno dei suoi “cittadini benemeriti”. Lo storico parroco della chiesa di San Francesco nel rione Mercato aveva 93 anni. Ordinato sacerdote nel 1955, nel 2011 il Papa Benedetto XVI gli aveva concesso il titolo di cappellano di Sua Santità.

Il suo lavoro sacerdotale era iniziato a Sambucheto, poi a Porto Recanati, fino ad arrivare a Recanati. Nella città leopardiana, nel 1974 con alcuni giovani, su nomina del vescovo Ersilio Tonini, costruì da zero la parrocchia di San Francesco, dove è rimasto fino al 2013, quando venne trasferito alla parrocchia di Sant’Anna, in corso Persiani. E proprio nel 2013 l’allora sindaco Francesco Fiordomo lo aveva nominato “cittadino benemerito”. Don Giovanni Latini era stato anche consigliere degli Ircer e si era impegnato molto in favore delle missioni e del Commercio Equo e solidale. Assistente ecclesiastico dell’Azione Cattolica e animatore di tutti i campi scuola regionali. L’anno scorso, dopo molto tempo, nel giorno di Pasqua, don Giovanni aveva celebrato la messa nella proprio a Sant’Anna. Il funerale nel duomo lunedì alle 15,30. «Grazie infinite don Giovanni», il messaggio dell’assessore Fiordomo.