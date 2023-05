Si aprirà con il convegno “La famiglia e i giovani nel post Covid. Le nuove sfide”, la seconda edizione del Festival della famiglia che si terrà dal 19 al 21 maggio a Macerata. L’appuntamento è per domani, alle 16.30, all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti in piazza Vittorio Veneto.

L’appuntamento, moderato dal vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro, vedrà la presenza di personalità illustri legate al mondo della famiglia. Saranno presenti Sergio Cutrona (giudice del tribunale per i minorenni dell’Umbria e già suo presidente), Maurizio Pincherle (direttore neuropsichiatria infantile dell’Ast Macerata), Massimiliano Stramaglia (professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all’Università di Macerata), Giuseppe Rivetti (presidente del corso di laurea in Scienze del servizio sociale di Unimc), Carlo Cambi (giornalista e scrittore) e l’onorevole Eugenia Maria Roccella (ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità) che interverrà con un video messaggio.

«Il periodo della pandemia ha lasciato disagi importanti tra i giovani e la mancanza di socializzazione, di sport e della routine quotidiana, ha provocato un profondo malessere in un’età già di per sé delicata – ha commentato Francesca D’Alessandro -. Molti infatti sono i ragazzi, soprattutto all’interno del mondo della scuola ma anche universitario, che manifestano comportamenti di isolamento ed eccessiva ansia perfino di depressione.

Anche in città dunque, dopo la pandemia, è cresciuto un forte disagio che interessa in particolare i giovani che si sono visti catapultati in una dimensione straordinaria che li ha allontanati da momenti di socializzazione e dall’attività sportiva. Naturali conseguenze sono state l’isolamento e la solitudine. Con il convegno che abbiamo promosso e che vedrà le voci di personaggi legati al mondo della famiglia e giovanile e anche il qualificato intervento dell’onorevole Eugenia Maria Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, ci auguriamo di poter continuare un percorso già avviato, in collaborazione con le agenzie educative del territorio, che ha come obiettivo il sostegno costante e l’aiuto concreto ai nostri ragazzi».