Furgone incastrato tra un tir e il guardrail lungo la superstrada. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,45 di oggi tra Morrovalle e Corridonia in direzione monti. Lunghissime code si sono formate a causa dell’incidente. Il traffico è tornato alla normalità verso le 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Il conducente del furgone è rimasto pericolosamente incastrato all’interno del mezzo e alle 17,20 erano in corso le operazioni dei pompieri per aiutare la persona a bordo del mezzo ad uscire dall’abitacolo. Non ci sarebbero feriti. Da ricostruire la dinamica dell’accaduto. In base alle foto di alcune persone che si trovavano in fila, si vede che il mezzo pesante si trova spostato verso l’esterno della carreggiata con la cabina contro il furgone che da un lato è schiacciato contro il guardrail e dall’altro contro il tir